Михаил Игнатьев пожелал успешной работы новому Правительству Российской Федерации

22 января, открывая очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики, Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал руководителей органов власти активнее выстраивать конструктивное деловое взаимодействие с членами нового Правительства России.

«Незнакомых лиц в новом Правительстве почти нет, несмотря на обновление состава с учетом новых вице-премьеров почти на 50%. Задача наша, задача каждого из вас – выстроить конструктивное деловое взаимодействие, представляя наши предложения, участвуя в федеральных программах и привлекая дополнительные инвестиции на территорию Чувашской Республики для повышения качества жизни населения», – отметил Глава республики, пожелав успешной работы новому составу Правительства России.

Он также акцентировал внимание министров на необходимости обеспечить бесперебойную реализацию мероприятий национальных проектов.

Напомним, 21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров Правительства Российской Федерации.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики