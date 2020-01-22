Михаил Игнатьев поблагодарил Управление Росгвардии по Чувашской Республике за результативную работу

21 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в подведении итогов оперативно-служебной деятельности Управления Росгвардии по Чувашской Республике за 2019 год.

Глава республики поблагодарил личный состав Управления за плодотворную работу по сохранению порядка в регионе. «Вы свое дело делаете с честью и достоинством, верой и правдой служа России», – подчеркнул Михаил Игнатьев. В 2019 году сотрудники ведомства совместно с коллегами из других правоохранительных органов на должном уровне поддерживали правопорядок и безопасность на улицах и других общественных местах, во время проведения спортивных, культурно-массовых, религиозных мероприятий. Надежно охранялись важные объекты и учреждения. Подразделения ОМОН и СОБР успешно решали задачи при проведении специальных операций.

Глава Чувашии отметил также слаженную работу органов власти и правоохранительных органов в решении актуальных вопросов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. «Мы осуществляем тесное взаимодействие, непрерывно совершенствуем механизм сотрудничества. Разные опросы показывают рост доверия населения к органам власти в области охраны общественного порядка», – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

2020 год насыщен крупными событиями и важнейшие из них – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи предстоит большая и ответственная совместная работа.

Заместитель командующего Приволжского округа по работе с личным составом ВНГ России генерал-майор Алияр Абдуллаев от имени командующего округом и от себя лично выразил признательность Главе Чувашской Республики и руководителям правоохранительных органов Чувашской Республики за оказанное содействие и помощь, подчеркнув, что личный состав Управления Росгвардии по Чувашской Республике в 2019 году успешно выполнил все поставленные служебно-боевые задачи.

С отчетным докладом о проделанной работе выступил начальник Управления Росгвардии по Чувашской Республике Алексей Ежеев. Отмечено, что в 2019 году подразделениями ОМОН и СОБР совместно с другими ведомствами исполнено 357 заданий, при этом задержано 147 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Подразделениями вневедомственной охраны обеспечивается безопасность объектов и квартир граждан. Принято под охрану за год более 800 объектов и мест проживания и хранения имущества граждан. По тревожным сообщениям осуществлено около 7 тысяч выездов.

Сотрудниками вневедомственной охраны в рамках обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности республики по сообщениям оперативных дежурных территориальных органов МВД осуществлено более 600 выездов. В результате службы нарядами задержано 347 человек по подозрению в совершении преступлений, 6 607 человек за административные правонарушения, 35 лиц, находившихся в розыске. Пресечено 299 правонарушений уголовной направленности, по которым в территориальных ОВД возбуждено 111 уголовных дел. В рамках государственного контроля за оборотом оружия в 2019 году проведено более 15 тысяч проверок граждан и юридических лиц.

В ходе заседания были также определены стратегические задачи Управления на текущий год. В торжественной обстановке состоялось вручение наград.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики