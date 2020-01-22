В 2020 году на господдержку в улучшении жилищных условий в Чувашии могут рассчитывать более 4200 семей

22 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики внесены изменения в государственную программу «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Постановлением Правительства на 550 млн рублей увеличены финансовые средства на улучшение жилищных условий граждан, скорректированы также некоторые целевые индикаторы программы.

Как отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко, в 2020 году планируется предоставить господдержку 4 269 семьям, в том числе 3,5 тысячам семей с материнским капиталом, 359 молодым семьям, 34 многодетным семьям, 194 сиротам и т.д. На это в бюджете предусмотрены средства в размере 1,73 млрд рублей.

В ходе обсуждения реализации госпрограммы Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьеввыразил неудовлетворенность эффективностью мероприятий по повышению доступности жилья. Он подчеркнул, что меры по стимулированию жилищного строительства, программы стимулирования комплексной застройки, реализация крупных проектов по строительству коммунальной инфраструктуры в новых застраиваемых микрорайонах должны были способствовать увеличению количества доступных предложений на рынке жилья. Руководитель региона поручил принять необходимые меры по повышению эффективности реализации государственных программ.

Глава республики указал на необходимость более требовательно подходить к застройщикам микрорайонов, коммунальная и инженерная инфраструктура в которых создается с государственной поддержкой.

Справочно:

В целях создания условий для комплексной застройки в городах Чувашии разработаны проекты планировки и проекты межевания на земельные участки общей площадью 836 га. На данных территориях уже введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м, в перспективе может быть построено еще 4,5 млн кв. м многоквартирного жилья.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

