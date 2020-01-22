В Чувашии право на бесплатную юридическую помощь предоставят ещё трем категориям граждан

В Чувашской Республике планируется расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Изменение в соответствующий закон были одобрены 22 января на заседании Кабинета Министров Чувашии, которое прошло под председательством Главы республики.

Как сообщила министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева, право на получение бесплатной юридической помощи предлагается предоставить гражданам предпенсионного возраста, обманутым дольщикам, а также вкладчикам кредитных организаций, чьи лицензии были отозваны.

Законопроектом предусмотрены конкретные случаи для получения юридической помощи на безвозмездной основе. Для граждан предпенсионного возраста это вопросы, связанные с исполнением трудового законодательства, в том числе правом выхода на пенсию досрочно в установленном законом порядке. Участники долевого строительства многоквартирного дома могут обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам защиты прав и законных интересов в результате действий (бездействия) застройщиков; вкладчики кредитных организаций – по вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и компенсационных выплат.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поддержал предлагаемые изменения, но в тоже время указал на необходимость превентивных мер, направленных на недопущение нарушений прав граждан. Он также заметил, что с учетом перехода на проектное финансирование и счета-эскроу в республике при строительстве новых многоквартирных домов не должно возникнуть проблемы обманутых дольщиков.

Справка:

В настоящее время в Чувашской Республике право на получение бесплатной юридической помощи имеет 41 категория граждан, тогда как на федеральном уровне такое право предоставлено только 27 категориям. С 2012 года в Чувашии бесплатную юридическую помощь получили более 385 тыс. человек.

Как показывает практика, чаще других за бесплатной юридической помощью обращаются инвалиды I и II групп, малоимущие граждане, представители детей-инвалидов и детей-сирот, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, вдовы участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи и иные категории. Граждан в основном интересуют жилищные, пенсионные вопросы, вопросы ЖКХ, взыскания алиментов, предоставления мер социальной поддержки.

Бесплатную юридическую помощь оказывают органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им учреждения, органы местного самоуправления, КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии и отделы социальной защиты населения в районах и городах республики, адвокаты, нотариусы, юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

