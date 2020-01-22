В обучающем семинара для руководителей творческих проектов приняли участие педагоги из гимназии

На базе ГАУ ДО ЧР «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики состоялся республиканский обучающий семинар для руководителей творческих проектов.

МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля представили учитель биологии и химии В.Н. Ванеева и библиотекарь Р.В. Иванова. В работе семинара приняли участие представители из 13 районов и городов Чувашской Республики (Вурнарского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского районов и городов Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля).

На семинаре рассматривали основные вопросы подготовки к научно-практической конференции учащихся «Поиск». Занятия в рамках семинара позволили актуализировать технологию проектирования, что поможет более качественно подготовить творческий проект.

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