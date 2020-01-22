Восемь учителей Чувашии стали победителями первого этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»

21 января в Российском историческом обществе подвели итоги первого этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» и дали старт второму этапу.

В число победителей первого – регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» вошли восемь учителей из Чувашии. Они представили на конкурс методические разработки уроков по литературе, иностранному языку, музыке, истории, ИЗО, родному языку, классного часа и социальный проект.

Всего в конкурсе приняли участие 8 тысяч образовательных организаций нашей страны. Член оргкомитета конкурса, Ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров отметил, что в конкурсе приняли участие все 85 субъектов Российской Федерации.

– Нас радует факт, что почти все республики бывшего СССР поучаствовали в конкурсе. История победы – наше общее прошлое. Нас радует тот отклик, который мы получили на пространстве СНГ, – сказал Андрей Петров.

Он обратил особое внимание на то, что одной из целей конкурса является сбор педагогических практик, которые составят банк методического материала от начальной до старшей школы.

По итогам второго этапа будут отобраны 33 лауреата, которые в марте-апреле в Москве примут участие в заключительном очном состязании и поборются за победу в 11 номинациях.

СПРАВОЧНО. Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» стартовал 1 сентября 2019 года. Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Году памяти и славы. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения Российской Федерации, Российским историческим обществом и Группой компаний «Просвещение», было принято на общем собрании Российского исторического общества 20 июня 2019 года. К участию в конкурсе приглашены педагоги и методисты из России и зарубежных стран.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики