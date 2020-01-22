Ветераны труда Чувашской Республики будут получать компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт

Граждане, удостоенные звания «Ветеран труда Чувашской Республики», смогут рассчитывать на получение компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

22 января соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики под председательством Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев сообщил, что по предварительным расчетам средний размер выплаты на одного человека при предоставлении указанной меры поддержки составит порядка 120 рублей ежемесячно.

«Такую поддержку дополнительно получат около 4,6 тысячи человек», – спрогнозировал министр. Он также добавил, что принятие проекта закона на предоставление компенсации на капремонт ветеранам труда Чувашской Республики в 2020 году потребует привлечения дополнительных средств из республиканского бюджета в размере 3,6 млн рублей. Соответствующее предложение направлено в Минфин Чувашии для рассмотрения.

Напомним, компенсация за уплату взносов на капремонт предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет (50% от размера взноса) и старше 80 лет (100%), как неработающим одиноко проживающим, так и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов первой и второй группы.

По итогам 2019 года в Чувашии компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 8 005 человек на сумму 8,5 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики