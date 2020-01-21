Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 0,68%

По данным еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда, численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4194 человека. С начала года трудоустроено 226 человек. По состоянию на 1 января трудоустроено 807 инвалидов. На 20 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 0,68 %. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за сентябрь—ноябрь 2019 года составил 4,2%.

Самые низкие показатели уровня безработицы зарегистрированы в Комсомольском (0,19% по отношению к численности трудоспособного населения), Цивильском (0,23%) и Аликовском (0,26%) районах.

Численность работников организаций республики, находящихся в режиме неполной занятости, составила 188 человек.

Потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, составила 16324 единиц. Информацию о наличии вакансий представили 1505 работодателей.

Коэффициент напряжённости рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) составил 0,26 единицы.

Наименьшие показатели коэффициента напряжённости на рынке труда зарегистрированы в Комсомольском, Порецком (0,05 единицы), Алатырском (0,08 единицы), Ядринском (0,08 единицы).

Министерство труда и социальной защиты Чувашской республики

