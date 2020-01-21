Трое жителей Чувашии госпитализированы в больницу с переохлаждением

Несмотря на отнюдь не январскую погоду, на минувшей неделе три жителя Чувашии попали в больницу с переохлаждением.

Одна из пострадавших — пенсионерка из Урмарского района. Родственники обнаружили пожилую женщину через некоторое время после того, как она упала во дворе своего дома. Оказав на месте необходимую помощь и оценив состояние пациентки как тяжелое, бригада «скорой» доставила бабушку в больницу. Второй случай произошел в Шумерлинском районе — замерзающего пьяного мужчину обнаружили лежащим на улице родственники, позвонили медикам. А в Аликовском районе «скорую помощь» пациент вызвал себе сам — на следующий день после того как появилась нестерпимая боль в ногах после обморожения…

Советская Чувашия