Состоялось первое занятие из цикла уроков православия в рамках проекта «Я читаю и творю»

17 января в рамках работы Центра творчества городской библиотеки-филиала №4 им. В.В. Маяковского состоялось первое занятие под названием «Крещение Господне» из цикла уроков православия в рамках проекта «Я читаю и творю». Мероприятие прошло на базе БУ «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения».

Диакон Храма преподобного Серафима Саровского Евгений Федоров рассказал юным слушателям о том, что Крещение Господне, или Богоявление считается одним из самых древних христианских праздников. Начало его празднования относится к временам святых апостолов – учеников Иисуса Христа. Установлен он был в честь крещения Иисуса Христа в водах священной реки Иордан.

Канун праздника, 18 января, называется Крещенским сочельником. В этот день предписан строгий пост. И в канун Крещения, и в сам день праздника в память о том, что Спаситель своим Крещением освятил воду, совершается торжественное освящение воды. Считается, что освященная Крещенская вода дает человеку духовное и физическое здоровье, к ней относятся как к святыне – с благоговением.

В заключение диакон Евгений сказал: «Будет очень хорошо, если в праздничный день вы с мамами или бабушками постараетесь сходить в храм: поклониться Христу, поставить свечу к праздничной иконе и набрать Крещенской воды».

Завершилось мероприятие исполнением песни духовного содержания.

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