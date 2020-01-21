21 Янв

Открыта аккредитация для СМИ на оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики

28 января состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

Отдел пресс-службы Информационно-аналитического управления Администрации Главы Чувашской Республики начинает прием заявок на участие в мероприятии согласно правилам аккредитации журналистов средств массовой информации.

Заявки на аккредитацию принимаются по электронной почте ag-press@cap.ru до 14:00 часов 27 января.

Телефоны для справок: (8352) 39-35-71, 39-35-72.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Автор записи: admin

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *