Открыта аккредитация для СМИ на оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики

28 января состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.
Отдел пресс-службы Информационно-аналитического управления Администрации Главы Чувашской Республики начинает прием заявок на участие в мероприятии согласно правилам аккредитации журналистов средств массовой информации.
Заявки на аккредитацию принимаются по электронной почте ag-press@cap.ru до 14:00 часов 27 января.
Телефоны для справок: (8352) 39-35-71, 39-35-72.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
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