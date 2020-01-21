Около 25 тысяч жителей в Чувашии приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Крещения Господнего

Итоги проведения мероприятий, приуроченных к православному празднику Крещения Господнего, обсудили 20 января на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров сообщил, что вопрос обеспечения безопасности на водных объектах нынешней необычно теплой зимой актуален как никогда, а в период проведения Крещенский купаний находится на особом контроле. В местах массового купания людей было организовано дежурство личного состава сотрудников КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» МЧС Чувашии, Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике, скорой медицинской помощи. Были задействованы 500 человек личного состава и 150 ед. техники.

В целях безопасности в этом году в ряде муниципалитетах купели были организованы не на открытых водных объектах, а вблизи святых источников, возле храмов.

«В Крещенскую ночь в купании приняли участие более 18 тысяч жителей республики. В течение 19 января еще около 7 тысяч жителей. Было организовано более 500 мест. Все мероприятия прошли организовано», — проинформировал Вениамин Петров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики