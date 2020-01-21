В Шумерле стартовал ежегодный муниципальный этап «Школьная волейбольная лига»

Чемпионат Школьной волейбольной лиги — это один из популярных всероссийских спортивных проектов, проводимых среди школьных команд. Уже на протяжении последних девяти лет город Шумерля является активным участником этого спортивного проекта.

Так и в этом году, 20 января, в ДЮСШ «Олимп» стартовал ежегодный муниципальный этап Чемпионата «Школьная волейбольная лига» среди школьных команд города Шумерли. За звание сильнейшей волейбольной школьной дружины вступили в борьбу пять общеобразовательных школ города.

В течение недели сборные команды юношей и девушек будут бороться за основную награду городского этапа – кубок чемпиона.

Сегодня состоялись первые календарные игры первенства, и говорить о каких-то результатах еще рано.

КАЛЕНДАРЬ ИГР



20.01.2020 (понедельник) Команды Начало игры СОШ №2-СОШ №6 (девушки) 13.00 Гимназия №8-СОШ №1 (девушки) 13.40 СОШ №2-СОШ №6 (юноши) 14.30 Гимназия №8-СОШ №1 (юноши) 15.10 21.01.2020 (вторник) СОШ №3-Гимназия №8 (девушки) 13.00 СОШ №1-СОШ №6 (девушки) 13.40 СОШ №3-Гимназия №8 (юноши) 14.30 СОШ №1-СОШ №6 (юноши) 15.10 23.01.2020 (четверг) СОШ №3-СОШ №1 (девушки) 13.00 СОШ №2-Гимназия №8 (девушки) 13.40 СОШ №3-СОШ №1 (юноши) 14.30 СОШ №2-Гимназия №8 (юноши) 15.10 24.01.2020 (пятница) СОШ №2-СОШ №1 (девушки) 13.00 СОШ №6-СОШ №3 (девушки) 13.40 СОШ №2-СОШ №1 (юноши) 14.30 СОШ №6-СОШ №3 (юноши) 15.10 27.01.2020 (понедельник) СОШ №6-Гимназия №8 (девушки) 13.00 СОШ №3-СОШ №2 (девушки) 13.40 СОШ №6-Гимназия №8 (юноши) 14.30 СОШ №3-СОШ №2 (юноши) 15.10 Награждение победителей и призеровМуниципального этапа ШВЛ 16.00

Сайт города Шумерля