21 Янв

В Шумерле стартовал ежегодный муниципальный этап «Школьная волейбольная лига»

Чемпионат Школьной волейбольной лиги — это один из популярных всероссийских спортивных проектов, проводимых среди школьных команд. Уже на протяжении последних девяти лет город Шумерля является активным участником этого спортивного проекта.

Так и в этом году, 20 января, в ДЮСШ «Олимп» стартовал ежегодный муниципальный этап Чемпионата «Школьная волейбольная лига» среди школьных команд города Шумерли. За звание сильнейшей волейбольной школьной дружины вступили в борьбу пять общеобразовательных школ города.

В течение недели сборные команды юношей и девушек будут бороться за основную награду городского этапа – кубок чемпиона.

Сегодня состоялись первые календарные игры первенства, и говорить о каких-то результатах еще рано.

КАЛЕНДАРЬ ИГР


20.01.2020 (понедельник)
Команды Начало игры
СОШ №2-СОШ №6 (девушки) 13.00
Гимназия №8-СОШ №1 (девушки) 13.40
СОШ №2-СОШ №6 (юноши) 14.30
Гимназия №8-СОШ №1 (юноши) 15.10
21.01.2020 (вторник)
СОШ №3-Гимназия №8 (девушки) 13.00
СОШ №1-СОШ №6 (девушки) 13.40
СОШ №3-Гимназия №8 (юноши) 14.30
СОШ №1-СОШ №6 (юноши) 15.10
23.01.2020 (четверг)
СОШ №3-СОШ №1 (девушки) 13.00
СОШ №2-Гимназия №8 (девушки) 13.40
СОШ №3-СОШ №1 (юноши) 14.30
СОШ №2-Гимназия №8 (юноши) 15.10
24.01.2020 (пятница)
СОШ №2-СОШ №1 (девушки) 13.00
СОШ №6-СОШ №3 (девушки) 13.40
СОШ №2-СОШ №1 (юноши) 14.30
СОШ №6-СОШ №3 (юноши) 15.10
27.01.2020 (понедельник)
СОШ №6-Гимназия №8 (девушки) 13.00
СОШ №3-СОШ №2 (девушки) 13.40
СОШ №6-Гимназия №8 (юноши) 14.30
СОШ №3-СОШ №2 (юноши) 15.10
Награждение победителей и призеровМуниципального этапа ШВЛ 16.00

Сайт города Шумерля

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