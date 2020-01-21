В Шумерле стартовал ежегодный муниципальный этап «Школьная волейбольная лига»

Чемпионат Школьной волейбольной лиги — это один из популярных всероссийских спортивных проектов, проводимых среди школьных команд. Уже на протяжении последних девяти лет город Шумерля является активным участником этого спортивного проекта.
Так и в этом году, 20 января, в ДЮСШ «Олимп» стартовал ежегодный муниципальный этап Чемпионата «Школьная волейбольная лига» среди школьных команд города Шумерли. За звание сильнейшей волейбольной школьной дружины вступили в борьбу пять общеобразовательных школ города.
В течение недели сборные команды юношей и девушек будут бороться за основную награду городского этапа – кубок чемпиона.
Сегодня состоялись первые календарные игры первенства, и говорить о каких-то результатах еще рано.
КАЛЕНДАРЬ ИГР
|20.01.2020 (понедельник)
|Команды
|Начало игры
|СОШ №2-СОШ №6 (девушки)
|13.00
|Гимназия №8-СОШ №1 (девушки)
|13.40
|СОШ №2-СОШ №6 (юноши)
|14.30
|Гимназия №8-СОШ №1 (юноши)
|15.10
|21.01.2020 (вторник)
|СОШ №3-Гимназия №8 (девушки)
|13.00
|СОШ №1-СОШ №6 (девушки)
|13.40
|СОШ №3-Гимназия №8 (юноши)
|14.30
|СОШ №1-СОШ №6 (юноши)
|15.10
|23.01.2020 (четверг)
|СОШ №3-СОШ №1 (девушки)
|13.00
|СОШ №2-Гимназия №8 (девушки)
|13.40
|СОШ №3-СОШ №1 (юноши)
|14.30
|СОШ №2-Гимназия №8 (юноши)
|15.10
|24.01.2020 (пятница)
|СОШ №2-СОШ №1 (девушки)
|13.00
|СОШ №6-СОШ №3 (девушки)
|13.40
|СОШ №2-СОШ №1 (юноши)
|14.30
|СОШ №6-СОШ №3 (юноши)
|15.10
|27.01.2020 (понедельник)
|СОШ №6-Гимназия №8 (девушки)
|13.00
|СОШ №3-СОШ №2 (девушки)
|13.40
|СОШ №6-Гимназия №8 (юноши)
|14.30
|СОШ №3-СОШ №2 (юноши)
|15.10
|Награждение победителей и призеровМуниципального этапа ШВЛ
|16.00
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