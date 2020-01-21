В школах города Шумерля совет ветеранов проводит познавательные уроки

Мы никогда не забудем этой даты: 18 января 1943 года. В этот день была прорвана блокада и спасен от гибели Ленинград»…. Рассказать учащимся МБОУ «СОШ №3» о тех страшных событиях и героическом подвиге ленинградцев пришла Лермонтова Людмила Ильинична, ветеран педагогического труда, основатель музея МБОУ «СОШ №3».

«Блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, в самые черные и безнадежные дни войны. Красная армия отступала. Вместе с жителями пригородных районов в тисках окружения оказались почти 3 млн. мирных жителей. Следуя своей беспечной логике, немцы решили уничтожить город голодом и бомбежками. Шансов на жизнь ленинградцам не оставляли.

Самым трудным временем было начало первой блокадной зимы. 20 ноября ленинградцы стали получать 250 г. хлеба по рабочей карточке и 125 г. – по служащей и детской. Рабочие карточки полагались лишь третьей части жителей. Город голодал.

Зима выдалась исключительно холодной — морозы доходили до –32 градусов. Электричества не было, водопровод замерз, канализация не работала. Последней ниточкой, связывавшей город со страной, стала ладожская ледовая «Дорога жизни». На Нюрнбергском процессе было установлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. мирных жителей, современные историки считают, что в действительности цифра составила не менее 800 тыс. Большинство из них унес голод.

Даже на исходе 1942 года Гитлер был уверен, что Красной армии не удастся прорвать кольцо блокады – и город рано или поздно вымрет. Но у советского командования на этот счет имелось иное мнение. Об этом свидетельствуют итог операции «Искра», цель которой было разгромить группировку противника южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные коммуникации, связывающие Ленинград со страной».

Ход наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов девятиклассником удалось изучить благодаря диораме Прорыва блокады, демонстрация которой была организована Людмилой Ильиничной.

Сайт города Шумерля

