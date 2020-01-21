В Чувашии ветераны войны и труженики тыла получат денежные выплаты

В памятный год Великой Победы советского народа над фашизмом более 500 ветеранов войны и 9500 тружеников тыла получат увеличенные единовременные выплаты, сообщает Министерство труда и социальной защиты республики.

Напомним, об этом заявил глава государства Владимир Путин во время недавней встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. К годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла — по 5 тыс. Но в Год памяти и славы их размер составит 75 и 50 тыс. рублей соответственно.

По данным Минтруда республики, в регионе проживает 315 тыс. человек старше трудоспособного возраста, из которых примерно 10 тыс. человек относятся к поколению победителей. Ежегодно к 9 Мая они получают выплаты. Согласно распоряжению Президента единовременная помощь будет значительно увеличена: более 500 ветеранов получат по 75 тыс. рублей, свыше 9500 тружеников тыла — по 50 тыс. Кроме того, Минтруд республики проверит, в каких условиях проживают сегодня ветераны, нуждаются ли в помощи в бытовом плане, при необходимости волонтеры возьмут над ними шефство.

Советская Чувашия