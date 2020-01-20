Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС «21 января 2020 года на территории Чувашской Республики ожидается «желтый» уровень опасности (ветер юго-западный, порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица)».

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

Сайт администрации Шумерлинского района.