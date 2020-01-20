Глава Чувашии пояснил смысл сказанного на празднике в честь журналистов

20 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал фразу, которую он произнес на торжественном мероприятии, посвященном Дню печати, и которая вызвала большой резонанс в медиа-сообществе.

Глава республики подчеркнул, что смысл его фразы был неверно интерпретирован, искажен. На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи. В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег».

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили.

Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», – сказал Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.