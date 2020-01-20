В Шумерлинском районе прошли Крещенские купания

19 января православные христиане отмечают один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне (Богоявление). Традиционно в этот день проводятся крещенские купания: окунание в проруби или в открытых водоемах. В Шумерлинском районе организованно семь мест для купания: в д. Кабаново, в д. Чувашские Алгаши, д. Пояндайкино, д. Бреняши, д. Егоркино (Магаринское с/п), п. Красный Октябрь, д. Пюкрей.

За безопасностью Крещенского купания следят сотрудники администрации Шумерлинского района, полиции и спасательной службы. Процесс входа и выхода в воду контролируется спасателями. На пруду были установлены палатки для переодевания. Все желающие могли выпить горячего чая.

«Впечатления, конечно, невероятные! Ныряю впервые, поэтому страшно было до последнего! Уже когда вышла из воды, ощущение как будто заново родилась», – поделилась впечатлениями одна из жительниц района.

Сайт администрации Шумерлинского района.