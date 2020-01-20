В Шумерле подведены итоги городского конкурса на лучшее световое оформление «Да будет свет»

В Шумерле новогоднее украшение фасадов учреждений, организаций и предприятий, частных домовладений, креативное оформление прилегающих к ним территорий давно уже стали предвестником наступающих праздников. Ежегодно разноцветные гирлянды, световые дождь и сети, неоновые ленты и светодиодные лампы превращают привычные для нас пейзажи в настоящую сказку, и с наступлением вечера создают атмосферу торжества.

Творческий подход, новые идеи и выдумку участников смогли оценить не только жители и гости города, но и рабочая группа городского конкурса на лучшее световое оформление «Да будет свет», которая 13 января подвела итоги. Напомним, конкурс объявлялся в декабре по нескольким номинациям.

На участие в конкурсе была подана 1 заявка от учреждения социальной сферы. Члены рабочей группы рассмотрели заявку. К слову, участников могло быть и больше, однако не все подали необходимый пакет документов.

Таким образом, в номинации «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка» 1 место — МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик».

Сайт администрации города Шумерли.