В Чувашии вопросам реализации программы льготной сельской ипотеки уделяется пристальное внимание

Вопросам реализации программы льготной сельской ипотеки посвящено утреннее совещание заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с главами администраций муниципальных районов Чувашской Республики, с руководителями подведомственных организаций и структурных подразделений Минсельхоза Чувашии, прошедшее 20 января.

Заместитель министра Татьяна Рябинина проинформировала участников совещания о том, что программа в нашей республике, как и по всей России, начала действовать с 1 января нынешнего года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567.

Льготные кредиты предоставляются гражданам на строительство или покупку квартиры, жилого дома на сельских территориях (сельских агломерациях). К сельским агломерациям относятся сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения не превышающей 30 тыс. человек. В Чувашской Республике к таким городам относятся города Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин.

Кредиты предоставляются гражданам в возрасте от 21 до 64 лет.

Купить готовый дом или квартиру с земельным участком можно у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на стадии строительства — по договору участия в долевом строительстве.

Строительство жилого дома возможно только по договору подряда с подрядной организацией в срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления заемщику льготного ипотечного кредита.

Кредиты предоставляются гражданам по ставке от 0,1% до 3% годовых.

Максимальный срок кредита – 25 лет.

Максимальная сумма кредита – 3 000 000 рублей.

При этом заемщиком оплачивается 10 и более процентов стоимости строящегося или приобретаемого жилого помещения.

Представители Россельхозбанка, участвовавшие в совещании, сообщили о готовности к реализации программы льготной сельской ипотеки и о начале приема первых заявок у заемщиков. При личном страховании ставка, предлагаемая Россельхозбанком, не превышает 2,7% годовых.

Банк предоставляет возможность оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными платежами без увеличения остатка ссудной задолженности. При этом при расчете платежеспособности клиента есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

