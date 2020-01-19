Новые победы восходящих звёзд

19 января в Чебоксарах состоялся турнир по спортивно-бальным танцам «Восходящие звезды». Большое количество танцоров из разных городов и республик встретились на паркете, чтобы показать свое мастерство. Наш город как всегда представляли воспитанники танцевально-спортивной студии «Экситон» под руководством заслуженного работника культуры Чувашской Республики хореографа Ирины Лиховид.





Итоги турнира радуют. Самая маленькая участница, Елизавета Савельева, с сольной программой и в своей группе Дети 2 Н класса (2009—2010г.р) заняла одно первое, два вторых и третье места. Пара — Надеждин Роман и Сядакова Вероника — в группе Юниоры 1 и 2 Н класса (2005—2008 г.р) заняли одно первое и два третьих места, а в категории Ю1 Е класса 7 место. Мохнев Роман и Казакова Елизавета в категории Юниоры1 — Юниоры 2Е класса заняли одно первое и одно третье место.

От всей души поздравляем творческий коллектив — ребят и их тренера — с отличными результатами и желаем им новых побед!