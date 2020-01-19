Журналисты Чувашии принимали поздравления и награды

18 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати и Дню чувашской печати, которое состоялось в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова.

В мероприятии также участвовали депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов иЛеонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, прокурор Чувашской Республики Василий Пословский, заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юрий Кислов и другие почетные гости.

До начала торжественного мероприятия Михаил Игнатьев познакомился с выставкой, рассказывающей о достижениях СМИ республики. Генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани» Наталия Колыванова рассказала, что читателей у газеты становится больше. В свет выходят материалы, которые интересны разной возрастной аудитории. Уже год в Новочебоксарске издается детская газета «Угадайка Грани», где печатаются сканворды, ребусы, головоломки, детские рисунки, а также настольные игры для всей семьи. Глава республики посоветовал больше размещать материалов о Чувашии, о жителях, чтобы самые маленькие читатели знали о родной республике как можно больше и гордились ею.

Познакомился Глава республики и с продукцией Чувашского книжного издательства. Генеральный директор издательства Светлана Каликова отметила, что в юбилейный 2020-й год планируется выпуск ряда изданий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию Чувашской автономии, вековому юбилею самого издательства.

Во время торжественной церемонии руководитель региона обратил внимание, что праздник, посвященный Дню российской печати и Дню чувашской печати, стал традиционным.

«Этот праздник – повод подвести итоги профессиональной деятельности, и с другой стороны – посмотреть на перспективу с учетом новых вызовов и запросов наших дорогих ветеранов, так и нашей молодежи, с учетом международной обстановки, оценить комплексно свою профессиональную деятельность, внести коррективы и доводить любую информацию объективно, достоверно, с чистой совестью, чтобы меньше было искаженной информации», — сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

Он призвал журналистов больше рассказывать о людях труда, многодетных семьях, традициях и духовно-нравственных ценностях народа, способствовать воспитанию подрастающего поколения настоящими патриотами Родины, своей земли. Особенно важно это в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия Чувашской автономии.

Глава республики поблагодарил работников печати за честные, правдивые статьи, репортажи, неравнодушие к заботам и проблемам простых людей, гражданскую ответственность. «Искренне благодарен всем вам за ответственный профессиональный труд. Вы молодцы. Так держать и идти к дальнейшим победам», — сказал он.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов остановился на самых значимых событиях прошедшего года. В числе наиболее важных он отметил переход на цифровое эфирное телевещание, благодаря чему практически на всей территории Чувашии появилась возможность смотреть 20 телеканалов в высоком качестве абсолютно бесплатно. Программы Национального телевидения Чувашии в формате региональных врезок транслируются в цифровом эфире на Общественном телевидении России.

Республиканским радиовещанием в настоящее время охвачено около 83% территории Чувашии. Возрождается районное радиовещание: у администраций городов и районов появилась уникальная возможность сообщать радиослушателям последние новости из жизни муниципалитетов.

Несмотря на общероссийскую тенденцию к уменьшению количества читателей печатных изданий, районные и городские газеты в Чувашии остаются востребованными.

В 2020 году Чувашскому книжному издательству исполняется 100 лет. Предприятие продолжает приумножать литературное наследие республики. Большое внимание уделяется изданию детской литературы. В сфере полиграфии в Чувашской Республике работают более 80 предприятий, которые выпускают все виды печатной продукции – книги, журналы, газеты, бланки.

В ходе мероприятия состоялось также вручение государственных наград

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Почетное Звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено телеоператору автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Андрею Шоклеву. За вклад в развитие средств массовой информации Благодарность и часы Чувашской Республики от Главы Чувашской Республики вручены заместителю главного редактора автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» Дмитрию Моисееву и обозревателю отдела политики, местного самоуправления и экономики газеты «Хыпар» автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» Ирине Клементьевой.































Кроме этого, наградили победителей конкурсов среди журналистов и СМИ.

Справка.

По состоянию на 1 января 2020 г. в Чувашии зарегистрировано 89 средств массовой информации: печатные СМИ – 73 (61 газета, 11 журналов, 1 сборник), 16 – электронных СМИ (1 радиопрограмма, 7 телеканалов, 8 радиоканалов).

Ежегодно средствам массовой информации оказывается дополнительная финансовая поддержка. Так, в 2019 году по итогам республиканского конкурса социально значимых проектов ряд редакций СМИ получили гранты на общую сумму 19,34 млн рублей, реализовано 104 проекта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики