Соцподдержкой будет охвачено еще больше жителей Чувашии

С 1 января 2020 года в социальном обеспечении отдельных

категорий граждан произошел ряд изменений.

В Чувашии реализуются меры социальной поддержки по более чем 90 направлениям. На 2020 год на их реализацию предусмотрено 7,6 млрд руб. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Большое внимание будет уделено неработающим женщинам, воспитывающим малолетних детей. Таким мамам предоставлена возможность получить дополнительное образование. Кроме находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучение могут пройти и те женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ.

С текущего года все жители республики, имеющие звание «Ветеран труда», будут получать компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Раньше право на такую компенсацию имели только ветераны, получившие свое звание в соответствии с федеральным законодательством. При принятии соответствующего закона компенсацию расходов за капремонт прогнозно станут получать около 4,6 тыс. человек из числа ветеранов труда Чувашской Республики.

Минтруд Чувашии.