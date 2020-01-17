Составлен календарь знаменательных и памятных дат «Шумерлинский хронограф» на 2020 год

Особое место в издательской деятельности городской центральной библиотеки им. Г. Айги занимает составление и издание календаря знаменательных и памятных дат «Шумерлинский хронограф».

Ежегодное издание публикует сведения о выдающихся людях-юбилярах и памятных юбилейных событиях в области истории, экономики, медицины, образования и культуры Шумерли. Даты расположены в прямой хронологической последовательности независимо от темы.

Библиографы занимаются составлением календаря с 2013 года, с каждым годом стараются дополнить материалы, выпускать новые статьи. Главная ценность, конечно, — в библиографии, которой оснащен календарь.

Подробно с новым изданием можно ознакомиться в читальном зале библиотеки на книжной выставке «Шумерлинский хронограф» или на сайте библиотеки.

М. Бадина, вед. библиограф библиотеки им. Г. Айги.