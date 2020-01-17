Подведены итоги оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Шумерлинский» за 2019 год

17 января в МО МВД России «Шумерлинский» под председательством заместителя министра внутренних дел Чувашской Республики — начальника следственного управления МВД полковник юстиции Александра Арапова состоялось совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела полиции за 2019 год. Участие в мероприятии приняли и.о. главы администрации города Шумерля Елена Туличева, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, Шумерлинский межрайонный прокурор Евгений Серебряков, прокурор Красночетайского района Альберт Петров, члены Общественного Совета при МО МВД России «Шумерлинский», ветераны органов внутренних дел, а также личный состав межмуниципального отдела.

Как отметил в своем докладе начальник МО МВД России «Шумерлинский» Валерий Костылев, анализ оперативной обстановки на обслуживаемой территории за 2019 год показывает, что основные усилия подразделений были сконцентрированы на борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан.

Несмотря на проводимую работу, количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11,1%, с 368 до 390. Проведённым анализом установлено, что на территории оперативного обслуживания, отмечается рост особо тяжких, тяжких и средней тяжести преступлений, убийств, разбоев, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На уровне с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированы преступления в сфере умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, угроза убийством, присвоение или растрата, применение насилия в отношении представителя власти. Не допущено вымогательств, преступлений террористического характера.

Одним из важнейших направлений в деятельности полиции является охрана общественного порядка в общественных местах и на улицах. В 2019 году было допущено совершение 132 преступлений против 99 в 2018 году. При увеличении в 1,5 раза количества преступлений, совершенных в общественных местах, снижено выявление административных правонарушений на 15,1% (с 3085 до 2618), в том числе в сфере антиалкогольного законодательства, предусмотренных ст.ст. 20.20-20.22 КоАП РФ на 22,6% (с 1414 до 1094). При этом отмечается снижение доли совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения (143 против 167).

В своем докладе начальник полиции обратил внимание на то, что совместными усилиями с администрациями города Шумерля, Шумерлинского и Красночетайского районов практически на 100% удалось освоить выделенные денежные средства по муниципальным программам правоохранительной направленности, что в текущем году должно благотворно повлиять на криминальную обстановку на обслуживаемых территориях, содействовать обеспечению безопасности граждан, прежде всего, на улицах.

Удалось улучшить показатели по раскрываемости хищений с использованием сети интернет и средств мобильной связи.

Зоной повышенного риска остаются автодороги обслуживаемых территорий. Основной задачей для отдела является сокращение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. За отчетный период 2019 года на территории города Шумерля, Шумерлинского и Красночетайского районов зарегистрировано 35 ДТП против 38 за АППГ. В результате ДТП погибло 5 граждан (АГТПГ — 6), ранены — 49 человек (49 за АППГ).

По словам Валерия Костылева, особую озабоченность вызывает кадровый недокомплект, который составляет 20 единиц.

В заключение были указаны направления, как в части организационно-служебной деятельности, так и поддержания правопорядка, стабилизации оперативной обстановки, на которые необходимо обратить особое внимание.



Сайт администрации города Шумерля.