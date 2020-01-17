С 1 сентября по 15 октября 2019 года проходил Международный конкурс талантов «GOLDEN TIME», предоставляющий участникам новые возможности и новые способы показать себя. В конкурсе принимали участие представители более 17 стран: Латвии, Литвы, Украины, Грузии, Польши, Болгарии, Армении, России, Узбекистана, Казахстана и других.

В жюри творческого состязания были знаменитые люди — продюсеры, руководители школ по вокалу, хореографии и актерскому мастерству по всему миру.

В конкурсе принимала участие и обучающаяся театрального отделения Детской школы искусств № 1 Анастасия Бородавина. Она представила на суд жюри два произведения в номинации «Художественное слово (14-17 лет)».

Анастасия стала обладателем Гран-при с произведением «Если бы я был горностаем» и лауреатом II степени с произведением «Артистка». А по условиям конкурса обладатели Гран-при получают возможность выступить на живой сцене в столице Англии.

Очередная победа Насти — это результат совместной работы с педагогом, поэтому хочется выразить слова огромной благодарности руководителю театрального отделения ДШИ № 1 О.В. Курковой.

О. Бородавина.