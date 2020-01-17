Комментируем Послание Президента России

Министр цифрового развития, инфор­мационной

политики и массовых коммуникаций Чувашии

Михаил Анисимов:

«Послание Президента России этого года было максимально ориентированным на людей, их нужды и потребности. Инициативы, прозвучавшие из уст главы государства, касаются разных сфер деятельности, в том числе информационных технологий, связи и телекоммуникаций. Государством уже сейчас предусмотрены колоссальные меры поддержки ИТ-компаний: гранты, налоговые льготы. Большие победы начинаются с малого, в самом начале пути очень важна поддержка. Создание лучших правовых и финансовых условий для начинающих компаний, уверен, станет хорошим толчком для ускоренного развития отрасли.

Переход к новой, высокотехнологичной экономике невозможен без разработки собственных программных продуктов. Здесь кроется большой потенциал. Уверен, что в ближайшем будущем наши разработки смогут успешно конкурировать с зарубежными аналогами. У нас очень талантливая молодежь, сильная команда местных ИТ-компаний, которые уже сейчас имеют многотысячную географию заказов по всей стране.

Мы завершили переход всех государственных информсистем на использование российских программных продуктов. На очереди – формирование рабочего места госслужащего с использованием отечественных разработок.

Новый виток образовательному процессу, по мнению главы государства, должен дать высокоскоростной интернет. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Только за 2019 год в рамках федерального проекта такую возможность получили 65 школ в нашем регионе. Работы будут вестись вплоть до конца 2021 года.

Полностью поддерживаю еще одну инициативу – бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, к примеру, порталу госуслуг, со всех устройств и от любых операторов связи. В нашем регионе идею успешно апробировали много лет назад, но тогда речь шла только о сайте cap.ru. Сейчас это будет более широкий перечень ресурсов, охватывающий различные аспекты общения человека с государством. Это позволит повысить как качество, так и популярность государственных услуг, предоставляемых в электронном виде».

Глава администрации Шумерлинского района

Лев Рафинов:

«С моей точки зрения Послание, прозвучавшее 15 января, было самым ярким и емким обращением к стране. Президент страны поставил актуальнейшую задачу – выбраться из демографической ямы. Владимир Путин отметил необходимость мощной государственной поддержки семей с детьми, которая должна привести к увеличению рождаемости в России. В связи с этим родителям первенца с 1 января 2020 года будет положена выплата в размере 466 тыс. 616 рублей, при рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тыс. рублей, а после рождения третьего государство обязуется погасить 450 тыс. рублей ипотеки.

В Шумерлинском районе в 2018 г. родилось 49 детей, в 2019 году – 74 ребенка. И это радует!

Я уверен, что столь масштабная поддержка семей с детьми в нашем районе будет способствовать и дальнейшему повышению рождаемости».

Заместитель главы администрации г. Шумерли —

начальник отдела образования, молодежной

и социальной политики Ирина Сасакина:

«В Послании Президент РФ В. Путин большое внимание уделил вопросам, связанным с образованием. Поручил создавать больше бюджетных мест в вузах и приоритетно отдавать места региональным университетам. В Шумерле в настоящее время проживают около 6 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21 % от всего населения города и 32 % от трудоспособного населения. К сожалению, в последнее десятилетие мы наблюдаем снижение численности молодежи в городе — выпускники школ поступают в вузы, отдавая предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, но, получив образование, в город возвращаются единицы. Поэтому увеличение бюджетных мест в вузах Чувашии, надеемся, спасет ситуацию.

Президент также отметил важность роли учителя и классного руководителя в первую очередь как воспитателя. Дополнительные меры в виде доплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей при сохранении действующей выплаты – это, конечно, хорошая новость и поддержка, однако не стоит забывать, что это и дополнительная ответственность за выполняемую работу.

Еще одно очень важное заявление – обеспечение бесплатным питанием школьников с 1-го по 4-й классы. На сегодняшний день вопрос организации горячего питания для школьников в общеобразовательных учреждениях города решается исходя из возможностей городского бюджета, и эти ресурсы не соответствуют потребностям. А предлагаемая Президентом мера позволит обеспечить сбалансированным питанием всех учеников начальных классов».