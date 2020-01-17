В число талантливой молодежи, удостоившейся в 2020 году стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую

устремленность, вошла Дарья Магулина, учитель истории и обществознания школы № 3 Шумерли.

Дарья родилась и выросла в нашем городе, окончила школу № 7. Поступила на исторический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Получив диплом об окончании учебы, вернулась в родной город и по совету мамы, заметившей в дочери преподавательские способности, устроилась на работу в школу № 3, которая впоследствии стала для неё вторым домом. Директор доверил молодому специалисту вести воспитательную работу, пока заместитель директора по воспитательной работе находилась в декретном отпуске. Дарья оправдала оказанное ей доверие и вскоре стала учить детей истории, обществознанию и праву. А получив классное руководство, с головой окунулась в работу с детьми. Теперь она и представить не может себя в другой сфере, чувствует и понимает: её место — здесь. В школе она всегда в гуще событий. Ей нравится доносить полезную и нужную информацию детям, делиться с ними своими знаниями. А возможность постоянно повышать квалификацию, обучаясь на курсах, семинарах и мастер-классах, дает толчок для развития и самореализации. «Ну а дети, — считает Дарья, – это двигатель всего. Они дают энергию, заряд. В школе жизнь кипит, бурлит. Приходишь сюда и чувствуешь себя нужным, значимым человеком, так как можешь чему-то научить, помочь, подсказать, направить».

Дарья с удовольствием перенимает опыт старших наставников. Таковым для нее является Е. Н. Голованова, ныне директор Центра детского творчества. «Эта сильная личность, авторитет, у которого можно многому научиться. Хочется в профессиональном плане в чем-то быть похожей на нее. Того, чего достигла она, и то, как она умеет со всем этим работать, то, сколько у нее различных идей, вызывает восхищение. Даже нам, молодым, за ней не угнаться. Она в этом плане уникальна», — говорит стипендиатка. Большую методическую помощь оказывала Елена Николаевна молодому педагогу и при подготовке к участию в различных конкурсах профессионального мастерства. Один из ярких – республиканский конкурс на лучшего классного руководителя 2019 года «Самый классный классный», в котором Дарья вошла в пятерку призеров. Не менее значимой для педагога стала победа в 2018 году во всероссийском фестивале среди педагогических работников «Инновации в образовании». В 2017 году в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» Дарья стала финалистом, в ежегодном фестивале педагогического мастерства среди молодых педагогов города Шумерли «Учитель навсегда» не раз становилась победителем. В копилке достижений есть немало и ученических побед, за которые учителю особенно приятно.

Молодой педагог тепло отзывается и о другом своем наставнике – Л.И. Лермонтовой. С 2019 года Дарья стала руководителем школьного музея и в этом деле советы и помощь предшественника, знающего от и до как историю, так и многих известных людей малой родины, как нельзя кстати.

Ни одна из школ города, наверное, не может сравниться со школой № 3 по количеству молодых педагогов: 10 учителей в возрасте до 35 лет! Они в школе стали не просто дружным коллективом, а настоящими друзьями. А это дорогого стоит. В различных городских конкурсах и мероприятиях они дружно принимают участие, поддерживают друг друга. Активно поддерживает молодых и администрация школы.

Дарья как руководитель школьного музея сотрудничает с руководителем школьного поискового отряда, учителем В.В. Лассом. С его участием и при методической поддержке Л.И. Лермонтовой в школе открыта Комната боевой славы, приуроченная к 75-летию Победы, где размещены достижения поисковиков. В дальнейших планах Дарьи – возрождение былой славы школьного музея.

Общественная работа педагога не ограничивается рамками школы. Д. Магулина является членом партии «Единая Россия», членом Шумерлинского городского отделения Союза женщин Чувашии. Она принимала активное участие в реализации проекта «Гражданская активность» городского Совета женщин.

Я поинтересовалась, не отвлекает ли большая общественная нагрузка от проведения уроков, от работы непосредственно с детьми? Дарья ответила, что отвлекает не столько от уроков, сколько от семьи, и призналась, что только благодаря помощи свекра и свекрови она может столько времени уделить работе и общественным делам.

Дарья Дерябина и Николай Магулин создали семью в 2014 году. А в 2015 году у них появились двойняшки – Кирилл и Елизавета. В 2017 году молодая мама вышла на работу из декретного отпуска. Родители мужа взяли на себя присмотр за детьми, предоставив возможность молодым развиваться профессионально. Скоро малыши начнут ходить в детский сад, а пока они дома с дедушкой и бабушкой лепят котлеты, чистят снег, играют, гуляют.

Когда вопрос коснулся увлечений, Дарья, не задумываясь, ответила, что ее хобби – это школа, и ее жизнь крутится вокруг двух планет – семьи и работы.

Марина Ветликова.