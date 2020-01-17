В 2020 году на предоставление субсидий гражданам на оплату ЖКУ предусмотрено 253 млн. рублей

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики на первое полугодие 2020 года установлены новые размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.

Указанные стандарты рассчитываются Минстроем Чувашии ежегодно при изменении размера платы граждан за жилое помещение и тарифов (или нормативов потребления) на коммунальные услуги.

За 2019 год субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 17,8 семей, проживающих в Чувашской Республике, на общую сумму 236,8 млн рублей. Средний размер субсидии по сравнению с 2018 годом увеличился на 7,7% и составил 1108 рублей на одну семью в месяц.

На 2020 год в республиканском бюджете Чувашской Республики на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено выделение 253,3 млн рублей.

Минстрой Чувашии напоминает, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле (22%) расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Размер субсидии исчисляется помесячно при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.