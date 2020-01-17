В прорубь – подготовленным: основные правила крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января, когда православный мир отмечает праздник Крещения Господня, многие верующие совершают погружение в прорубь. Каким основным правилам нужно следовать людям, которые решили поучаствовать в крещенском купании? Об этом мы попросили рассказать заведующую отделением медицинской профилактики БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии Антонину Табардак.

— Какие опасности могут быть при купании в проруби зимой?

— Постоянное купание в проруби зимой – это один из способов закаливания организма, профилактика простудных заболеваний и тренировка кровеносных сосудов. Но погружение в прорубь один раз в году без предварительной подготовки — сильнейший стресс для организма. Даже у молодых, не говоря уже о пожилых людях, кровеносные сосуды не всегда способны правильным образом отреагировать на холодную воду, и такое купание может стать причиной гипертонического криза, остановки дыхания и сердца. Поэтому перед купанием нужно оценить свои возможности и состояние здоровья.

- Наверняка есть противопоказания для приёма водных процедур зимой в проруби. Кому точно не стоит лезть в прорубь на Крещенские купания?

— Людям, которые страдают от простудных или инфекционных болезней, нырять в прорубь категорически запрещено. Противопоказаны купания людям с бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалением почек, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, какие правила необходимо соблюдать купающимся?

— Прежде всего необходимо выбрать место для Крещенских купаний. Идеальным местом для купания является прорубь, специально оборудованная для купания, глубина которой не больше 1,8 метра. Прорубь должна быть ограждена для того, чтобы избежать случайного падения в воду. Купаться следует только в присутствии спасателей.

Отправляясь на купание, с собой необходимо иметь полотенце, банный халат, сменную одежду, тапочки или коврик, на котором можно стоять босиком, иначе можно примерзнуть ступнями ко льду и отморозить пальцы ног.

Следует отдать предпочтение теплой спортивной одежде: пуховик на молнии, обувь без шнуровки, свитер. После выхода из ледяной воды замерзшие пальцы будут плохо слушаться. Завязывать ими шнурки или застегивать пуговицы будет трудно. Поэтому обязательно нужно иметь при себе варежки.

Необходимо взять термос с горячим чаем, лучше из трав и фруктов.

За несколько часов до купания в проруби необходимо поесть. Идти на купание голодным нельзя. Чтобы как можно дольше поддерживать нужную температуру тела, организму нужны запасы энергии. А обеспечить организм энергией поможет заранее съеденная пища.

— А нужна ли какая-либо подготовка перед тем, как окунуться?

— Чтобы организм постепенно привыкал к холоду, раздеваться нужно медленно. Сняв одежду, необходимо сделать несколько интенсивных взмахов руками, приседания, наклоны и другие несложные упражнения, чтобы активизировать работу мышц и выработку тепла. Тело должно быть горячим, но не потным, чтобы избежать простуды. Зарядка станет лучшей подготовкой организма к купанию в проруби.

— А можно ли «разогреваться» за счет алкоголя?

— Категорически нельзя. В состоянии опьянения человеку труднее адекватно оценить нагрузку на свой организм. Поднимается давление, сердце начинает биться чаще. Организм начинает отдавать много тепла, и человек просто может не почувствовать, что замерзает.

- Не меньшим испытанием для человека наверняка является оказаться босиком на льду перед погружением?

— К проруби нужно подходить в удобной обуви, нескользкой и легкоснимаемой, чтобы предотвратить потери чувствительности ног и скольжения. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки, а также тапочки на нескользкой подошве.

— Самый волнительный момент — это погружение. Как правильно это делать?

- Погружение должно происходить в среднем темпе, чтобы организм не начал сопротивляться или не подскочило давление. Зайдя по колено, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину, только затем окунуться по шею.

Нельзя нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Также не рекомендуется делать прыжки в воду, так как это может привести к шоку от холода. Во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться в воде дольше одной минуты.

— А что нужно делать, когда вышел из воды?

— После окунания нужно выйти из купели, аккуратно держась за перила, и сразу же растереться сухим махровым полотенцем и надеть теплую одежду. Сделать это нужно быстро, пока организм не переохладился, поэтому на одежде должно быть минимальное количество пуговиц, крючков, шнурков. В случае онемения пальцев, следует подержать их на шее или животе несколько секунд, согреть дыханием и продолжить одеваться. И не забудьте выпить чашку горячего чая.

И в заключение. Чтобы от купания польза была ощутимой, закаливанием нужно заниматься, начиная ещё с ранней осени: обливания прохладной водой в домашних условиях с постепенным снижением температуры воды. Основной принцип закалки — регулярность и последовательность. Процедуры необходимо проводить ежедневно. Соблюдая рекомендации, человек будет готов к прохождению такой экстремальной процедуры, как купание в проруби. И тогда купание принесёт заряд бодрости и хорошее настроение.

Сайт администрации Шумерлинского района.

