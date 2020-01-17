Близится Крещение Господне

Один из главных православных праздников отмечают 19 января, и у большинства людей он ассоциируется с купанием в проруби.

В Шумерле по традиции местом организованного купания станет Статуевский пруд. Толщина льда в месте организованного купания составляет 40 см.

Проведение организованных купаний обозначено временными рамками: с 12.00 до 20.00 часов. В полдень 19 января на пруду пройдет чин водоосвящения.

В Шумерлинском районе в этом году будут организованы 7 мест для крещенских купаний: пруд у дома № 20 по ул. Набережной в д. Кабаново, пруд по ул. Советской в д. Чувашские Алгаши, плотины в д. Пояндайкино, в п. Красный Октябрь и д. Пюкрей, пруд в д. Бреняши и пруд в д. Егоркино Магаринского сельского поселения.

В местах купания будут дежурить сотрудники отдела полиции, скорой помощи, спасатели, представители администраций. В целях безопасности при спуске в воду купели оборудуют поручнями и лестницей. Переодеться купальщики смогут в палатках.

Источник: администрации г. Шумерли и Шумерлинского района.