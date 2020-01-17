Благоустроим город вместе!

Общественные слушания по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», состоялись в минувшую среду в Центре детского творчества.

На реализацию программных мероприятий по благоустройству общественных территорий из федерального и республиканского бюджетов выделяется 12,8 млн руб., из местного бюджета – 38 тыс. руб.

«Главными героями» публичного обсуждения стали два дизайн-проекта выбранных ранее шумерлинцами территорий: площади им. А.Т. Речнова (около ДК «Восход») и сквера микрорайона «Камчатка» (напротив дома № 84 по улице Ленина).

До 10 января на сайте администрации города проходило интернет-голосование по выбору объектов. С разницей в 2 % лидерство одержал сквер микрорайона «Камчатка» (51 % голосов против 49 %).

Открывая собрание, и.о. главы администрации города Е.Н. Туличева представила собравшимся оба проекта, затем передала слово председателю Общественного совета города В.М. Садырге. Поддерживая благоустройство площади им. А.Т. Речнова, он напомнил, что в следующем году Александру Тимофеевичу Речнову, Почетному гражданину города Шумерли, председателю Шумерлинского городского исполкома в 1963—1979 гг., участнику Великой Отечественной войны, исполнилось бы 100 лет. Его вклад в развитие и становление города бесценен, в годы «речновского» руководства были проведены коренные преобразования городской инфраструктуры, возведены первые многоэтажные дома, социально-культурные учреждения, построены дороги и тротуары, проводилась реконструкция промышленных предприятий и в целом был сформирован облик города.

В поддержку этой территории высказалась и председатель городского Совета ветеранов Л.В. Григорьева, которая отметила, что забота А.Т. Речнова о городе и его жителях в те годы действительно чувствовалась во всем, и призвала в год памяти и славы проголосовать за площадь Речнова.

«Площадь имени А.Т. Речнова является своеобразной визитной карточкой нашего города, ведь ДК «Восход» — это и главная городская сцена, и кинозал, и учреждение допробразования наших детей, — отметила Е.Н. Туличева. — После благоустройства площадь станет не только памятным местом, но и общественной территорией с малыми архитектурными формами, газонами, фонтаном, тротуарными дорожками, оборудованной детской площадкой. После реконструкции там приятно будет проводить время как молодым людям, семьям с детьми, так и пожилым жителям города».

Главный врач Шумерлинского ММЦ, депутат городского Собрания С.Н. Демьянов отметил, что «ничего не имеет против благоустройства площади им. А.Т. Речнова», но призвал поддержать в благоустройстве сквер «Камчатки». «Территория микрорайона с почти пятитысячным населением является воротами в город, его лицом. Ведь от первого впечатления зависит и общее впечатление от города в целом. Необходимость благоустройства сквера «Камчатки» назрела давно», — озвучил депутат мнение избирателей своего округа.

В целом конструктивное собрание нарушил громкий визит небезызвестного Валерия Павлова, ныне активиста регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ворвавшись с опозданием в зал, он, как обычно, стал критиковать всё и вся, не внеся взамен никаких конструктивных предложений.

Высказанные сторонниками благоустройства каждой территории аргументы предварили тайное голосование всех собравшихся в зале. Всего в голосовании приняли участие 107 человек. 92 проголосовали за благоустройство площади им. А.Т. Речнова, 6 – за сквер «Камчатки», 9 – за благоустройство обеих территорий.

Как стало известно позднее, суммировав голоса общественного обсуждения с голосами интернет-голосования, наибольшее число голосов набрала площадь им. А.Т. Речнова.

Далее будет дан старт всем необходимым процедурам по воплощению проекта в жизнь.

Будем надеяться, что на благоустройство сквера «Камчатки» власти города всё же предусмотрят необходимое финансирование в рамках других программ по благоустройству.

Ольга Дмитриева.