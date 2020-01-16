Спортсмены Чувашии борются за путёвки на финал Х зимней Спартакиады учащихся России

С 20 февраля по 20 марта Красноярский, Краснодарский, Пермский края и Челябинская область примут у себя финальный этап юбилейной X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Хотя до финальных соревнований еще далеко, на пороге уже второй этап спартакиадного первенства, где спортсмены пройдут отбор на окружных соревнованиях. За путёвки на финальную часть Спартакиады спортсмены Чувашии будут бороться в лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании, конькобежном спорте, фристайле и хоккее.

Уже в эти дни в горнолыжном курорте «Солнечная долина» в г.Миас Челябинской области проходит первенство России по фристайлу, являющийся одним из этапов отбора на финал Спартакиады учащихся России. В соревнованиях по ски-кроссу участвует воспитанница отделения фристайла республиканской СШОР №2 Полина Сабурова.

На следующей неделе юношеская сборная Чувашии по лыжным гонкам отправится в Ижевск на окружной этап Спартакиады. В состав команды республики вошли восемь спортсменов – это воспитанники отделения лыжных гонок СШОР №2 Анастасия Тикинева, Валентина Тикинева, Валерия Архипова, Роман Михайлов, Сергей Павлов, Андрей Григорьев, Алексей Степанов и Егор Макаров. Соревнования будут проходить на базе Спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой с 20 по 26 января.

В эти же сроки в г.Киров юные воспитанники республиканской СШОР №4 Виктория Петрова и Елена Кондратьева будут бороться за медали Спартакиады учащихся России в фигурном катании.

Хоккеисты Поволжья поборются за выход в финальный этап в Саранске с 20 по 28 января. Чувашию в соревнованиях будет представлять хоккейная сборная, составленная из воспитанников юношеских команд «Сокол» (СШОР №4) и «Чебоксары – Юниор» (СШ «Спартак»).

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.