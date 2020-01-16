Самбисты Чувашии разыграли медали чемпионата республики

В минувшее воскресенье под сводами Спортивной школы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо были разыграны медали чемпионата республики по самбо.

Порядка 100 приверженцев самообороны без оружия приняли участие в поединках. Хозяева чемпионата в этот день принимали у себя коллег из ДЮСШ № 1 г.Новочебоксарск, СШ «Спартак», ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Также на ковер вышли представители Урмарского, Шемуршинского и Ядринского районов. Зрелищные и увлекательные состязания проходили в 10 весовых категориях.

В весовой категории 48 кг чемпионом республики стал хозяин ковра Даниил Казначеев. На втором месте – представитель СШ «Спартак» Даниил Григорьев. «Бронзу» чемпионата выиграли спортсмены СШОР № 10 по самбо и дзюдо Семен Корчагин и Эдуард Алексеев.

Среди самбистов в весе 52 кг медаль золотого отлива завоевал уроженец Урмарского района Кирилл Петров. Два спортсмена СШОР № 10 по самбо и дзюдо – Никита Евтихеев и Артем Педюсев – взяли серебряную и бронзовую медаль соответственно. Также третий результат показал Сердар Шихеев, представивший ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

По результатам поединков в группе 57 кг весь пьедестал почета заняли хозяева соревнований. Заслуженную победу праздновал Виталий Иванов, победивший в финале Даниила Иванова. «Бронза» за Арнольдом Ефимовым и Романом Бондаревым.

В весовой категории 62 кг первые два места турнирной таблицы заняли воспитанники СШОР № 10 по самбо и дзюдо Артем Ефимов и Иван Столбов. На третьей строчке — Евгений Силин и Антон Чураев из Шемуршинского района.

Хозяева ковра отличились и в весе 68 кг. Места между ними распределились следующим образом: первое место – Артем Данилов, второе – Роман Беляев, третье – Егор Егоров и Сергей Дробязко.

В соревнованиях среди самбистов 74 кг бесспорным лидером поединков стал Иван Селиванов, одержавший уверенную победу в финале над Евгением Маминым. Их товарищ по команде из СШОР № 10 по самбо и дзюдо Василий Васильев разделил «бронзу» с Михаилом Матвеевым из ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Среди спортсменов в весовой категории 82 кг первые два результата показали хозяева состязаний – Илья Капустин и Дмитрий Васильев. Третье место у Дмитрия Васильева из Урмарского района и Артемия Кудрявцева из ДЮСШ № 1 г.Новочебоксарск.

По итогам состязаний в весовой категории 90 кг чемпионом Чувашии стал воспитанник СШОР № 10 по самбо и дзюдо Константин Герасимов, одержавший победу над Александром Андруховичем из ДЮСШ № 1 г.Новочебоксарск. «Бронзу» соревнований взяли Атабек Жимабаев и Евгений Александров, представившие ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и СШОР № 10 по самбо и дзюдо, соответственно.

В группе самбистов 100 кг «золото» и «серебро» состязаний достались хозяевам ковра – Рустаму Шогенову и Сергею Краснову. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Дмитрий Михайлов из Урмарского района и Алексей Лапшин из СШОР № 10 по самбо и дзюдо.

По результатам поединков в весе свыше 100 кг награду высшей пробы завоевал представитель ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Ыулас Дурдыбаев, победивший спортсмена СШОР № 10 по самбо и дзюдо Никиту Офицерова. Его товарищи Иван Белов и Илья Атласкин стали обладателями бронзовых наград чемпионата.

Поздравляем победителей и призеров соревнований с заслуженными наградами и желаем не останавливаться на достигнутом!

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.

