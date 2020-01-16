Продолжается работа по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей на территории республики

В соответствии с федеральным законодательством газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. В связи с этим хозяйственная деятельность и использование земельных участков вдоль газораспределительных сетей происходит на особых условиях.

Охранная зона газораспределительной сети представляет собой территорию с особыми условиями использования, устанавливаемую вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Минюстом Чувашии продолжается работа по подготовке проектов решений об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в республиканской собственности, на территории Чувашской Республики.

На основании текстовых и графических описаний местоположений границ охранных зон газораспределительных сетей распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.01.2020 №12-р и от 09.01.2020 1-р утверждены границы охранных зон вдоль трасс 41 газораспределительной сети республиканской собственности на земельных участках общей площадью 38,2 га в Ибресинском и Янтиковском районах Чувашской Республики.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

