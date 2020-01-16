Послание-2020: от планов нужно быстрее переходить к действиям

15 января в полдень Президент России Владимир Путин обратился с традиционным Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1300 человек: членов Совета Федерации, Правительства, депутатов Государственной Думы, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторского корпуса, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Начиная Послание, Президент отметил важность быстрого принятия мер по решению масштабных социальных, экономических и технологических задач, стоящих перед современной Россией. И одна из важных – преодоление сложного демографического периода.

Владимир Путин поставил задачу поднять к 2024 году коэффициент рождаемости до 1,7. И для этого выстроить долгосрочную политику сбережения и приумножения народа России, поддержки семьи. Заключается эта политика в том числе и в повышении доходов семей с детьми. Глава государства сообщил о принятых решениях.

…Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, через который проходит сегодня Россия.

Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. …Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, ещё хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего».

Во-первых, с января 2020 года семьи с доходом не более двух прожиточных минимумов на человека будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до достижения ими 3 лет. Размер такой выплаты будет зависеть от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе, в среднем по стране — более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц.

Во-вторых, с 1 января 2020 года будут предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно тем семьям, у которых доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплата составит половину прожиточного минимума (в каждом регионе по-разному). Следующий шаг — выплата со следующего года уже целиком.

В-третьих, продление программы материнского (семейного) капитала минимум до 31 декабря 2026 года и введение новых, дополнительных мер с 1 января 2020 года. При рождении первенца семья получит право на материнский капитал в объёме 466 617 рублей. А при рождении второго ребёнка материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей, до 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

В-четвертых, обеспечение бесплатным здоровым горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, с созданием в школах необходимой инфраструктуры, столовых и буфетов. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

…шаги, которые мы предприняли в предыдущие годы в сфере демографического развития, уже дали результат. …В России поэтому растёт большое поколение. Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах. Очень важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи, что семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья – это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности. Если для подрастающих поколений всё это станет естественной нравственной нормой, неотъемлемой частью, оплотом их взрослой жизни, мы действительно сможем решить историческую задачу – гарантировать развитие России как большой и успешной страны.

Также Владимир Путин в Послании нацелил на формирование условий для получения детьми хорошего образования. Он отметил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году. А значит, потребуется создавать новые школьные места. Не только за счет строительства новых школ, но и за счет использования образовательной и другой инфраструктуры, возможностей современных технологий. В 2021 году все школы должны получить высокоскоростной интернет.

Что касается дополнительного образования, то необходимо создавать современные условия не только в детских технических, инженерных кружках и центрах, но и для занятий искусством. Президент напомнил, что в рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но более тысячи помещений таких учебных заведений обветшали или непригодны для занятий. Правительству и регионам дано задание привести их в порядок.

Внимание будет уделяться и учителям. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны. За классное руководство уже с 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

С ростом числа школьников в ближайшие годы будет расти число выпускников школ. Владимир Путин отметил важность сохранения доступности бесплатного очного высшего образования и в этой связи предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке именно в региональных вузах, там, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. При этом укреплять учебную, исследовательскую и социальную инфраструктуру вузов.

В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения, в особенности программам специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, а также охране материнства и детства, материнского и детского здоровья.

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран.

В Послании также говорится о концентрации усилий на первичном звене здравоохранения, где больше всего проблем. Задача: в 2020 году в полном объёме завершить развёртывание сети ФАПов, оснастить их современным оборудованием и скоростным интернетом. С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая включит в себя ремонт и оборудование новой техникой поликлиник, районных больниц, станций скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач дополнительно выделено 550 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета. А регионы должны вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах. К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи Владимир Путин предложил в новом учебном году изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям: сделать целевыми 70 % бюджетных мест по специальности «Лечебное дело», 75 % — по специальности «Педиатрия» и квоты на целевой приём формировать по заявкам регионов, которые, в свою очередь, должны будут предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Что касается ординатуры, то по самым дефицитным направлениям предложено установить почти стопроцентное целевое обучение.

С этого года начнётся поэтапное внедрение новой системы оплаты труда в здравоохранении, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

На все вышеперечисленные и ряд других мер и программ потребуются огромные финансовые средства. Найдутся ли они в государственной казне? Президент России заверил, что федеральный бюджет вновь стал профицитным, государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг. Результатом последовательной работы Правительства и Банка России стала и ценовая стабилизация. Уже летом часть Фонда национального благосостояния, размещённая в валюте, преодолеет отметку в 7 % ВВП. Сформированы такие объёмы резервов, которые гарантируют России устойчивость и безопасность.

Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, отметил глава государства, нужно запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Для стимулирования инвестиций в течение 6 лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса, налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на 3 года. Для малого и среднего бизнеса предложено за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. А чтобы сделать работу бизнеса удобнее и проще, в 2020 году нужно, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности. Приоритетом должны стать и окупаемые проекты, в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и расширять спрос на инновации внутри самой страны.

Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов должна помочь высокая доступность интернета. В этой связи Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

Остановился Президент и на вопросах государственного устройства и внутренней политики, которые определяет Конституция Российской Федерации. Он отметил, что вопрос о принятии новой Конституции нецелесообразен, потенциал Основного закона 1993 года не исчерпан. Однако тема изменений в Конституции прозвучала и вызвала у аудитории аплодисменты. В частности, предложено на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, судей: не иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Ещё более жёсткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента Российской Федерации, сказал Владимир Путин и предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее. Лидер государства также считает необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, полномочия и реальные возможности местного самоуправления должны быть расширены и укреплены. Необходимо прямо закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также принципы достойного пенсионного обеспечения, в том числе и регулярную индексацию пенсий. Закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета.

Также Президент России предложил доверить Государственной Думе утверждение кандидатуры председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц. Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя Правительства и всех членов Кабинета. При этом Владимир Путин высказал свое убеждение в том, что наша страна с огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может существовать стабильно в форме парламентской республики и должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за Президентом должно оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой. Но назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств Президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой принцип может быть применён и в отношении прокуроров регионов. Глава государства, исходя из сложившейся практики, считает необходимым предусмотреть в Конституции и полномочия Совета Федерации по представлению Президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство. Кроме того, для повышения качества отечественного законодательства предложено наделить Конституционный Суд возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства. Принципиальным Владимир Путин считает проведение голосования граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение.

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