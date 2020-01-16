Объявлен конкурс молодёжных медиапроектов «Пишу и рассказываю о Чувашии»

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики объявляют о старте конкурса молодёжных медиапроектов «Пишу и рассказываю о Чувашии».

Творческое состязание проводится в целях вовлечения молодых авторов в освещение мероприятий, посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области, отбора лучших молодёжных медиапроектов.

Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно: учащиеся образовательных организаций, представители работающей молодежи, в том числе блогеры, сотрудники (внештатные авторы) средств массовой информации.

Конкурс проводится по 4 номинациям:

«Стоп, снято!» – принимаются видеоматериалы, выполненные в формате информационного сюжета, выпуска программы или социальной рекламы;

«У микрофона» – принимаются аудиоматериалы, выполненные в формате репортажа, выпуска программы, социальной рекламы или подкаста;

«Пишу о Родине своей» – принимаются текстовые материалы различных жанров объемом от 2 тысяч знаков с пробелами;

«По секрету всему Интернету» – принимаются медиапроекты о Чувашии в сети «Интернет»: тематические блоги в социальных сетях, сайты, приложения, разделы на сайтах и т.п.

Тематика информационных материалов: история и становление Чувашской Республики; история развития отраслей (предприятий) Чувашской Республики; трудовые династии; знаменитые люди Чувашской Республики; достопримечательности Чувашской Республики; история, традиции и культура народов, проживающих в Чувашской Республике; история семьи (рода).

Конкурсные материалы должны быть опубликованы (размещены) в период с 15 января по 1 июня 2020 года в средствах массовой информации или сети «Интернет» (в том числе социальные сети).

Работы принимаются с 1 февраля по 1 июня 2020 года на адрес электронной почты info31@cap.ru с пометкой «На конкурс молодежных медиапроектов».

Победители получат дипломы и памятные призы.

Телефон для справок: (8352) 56-50-58

Подробная информация >>>

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.