15 января в 12.00 состоится оглашение ежегодного Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

15 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве, где примет участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале «Манеж» в 12 часов. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на федеральных каналах «Россия 1», «Россия 24» и Первом канале.

Михаил Васильевич Игнатьев также примет участие в XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия», который пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) 15-16 января.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.