Шумерлинские коммунальщики расчищают дороги и тротуары

Несмотря на относительно малое количество осадков нынешней зимой, работникам МУП «Коммунальник» города Шумерля отдыхать не приходится. Практически ежедневно рабочие и спецтехника выполняют необходимые мероприятия по содержанию улично-дорожной сети.

13 января на расчистку тротуаров и автомобильных дорог вышло 5 единиц техники и 15 работников. В первую очередь проводилась расчистка тротуаров и подъездных путей к детским садам, школам и социальным объектам. Основная расчистка улиц началась в полночь этого дня. К утру 14 января центральные дороги были расчищены.

Помимо очистки дорог, коммунальщики занимаются вывозом убранного снега, освобождая таким образом от снежных навалов обочины и перекрестки.

Также ведется посыпка песко-соляной смесью дорог и тротуаров.

Напомним, что за состояние внутридомовых территорий и очистке их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании, ТСЖ.