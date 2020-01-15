15 Янв

Школьники смогут претендовать на гранты в размере 125 тысяч рублей

3 января утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий. 

Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учёбе, подтверждённые дипломами победителей или призёров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение. 

Предполагается, что в 2020 году получателями грантов станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Подробности подачи заявки на грант – на официальном сайте Правительства Российской Федерации. 

Справочно

Гранты предоставляются в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Первоисточник: Минпросвещения России.

Автор записи: anna

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