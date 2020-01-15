Муниципальные служащие города Шумерля стали активными слушателями Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» Президент страны Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. На оглашение Послания были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Послание длилось чуть более часа, за это время было озвучено стратегическое видение развития страны по важнейшим направлениям.

В администрации города Шумерля была организована трансляция Послания в режиме он-лайн. После просмотра присутствующие обменялись мнениями по основным параметрам послания Президента, приняв их как руководство к действию.

Руководители структурных подразделений администрации в дальнейшем более внимательно изучат тезисы, касающиеся своих направлений работы, и планомерно в тесном сотрудничестве с вышестоящими органами власти будут работать над их воплощением.