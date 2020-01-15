В столице Чувашии состоялось торжественное закрытие Года театра

14 января Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года театра в Чувашской Республике, которое состоялось в Чувашском государственном театре оперы и балета.

В своем выступлении он выразил признательность всем, кто принимал участие в мероприятиях в рамках Года театра, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным,а также ветеранам сцены, которые заложили крепкие традиции чувашской театральной школы. Цветы от Главы Чувашской Республики были вручены тем, кто на протяжении 50 лет служит театру.

«От имени Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева и себя лично хочу от всей души поблагодарить вас за ваш труд. Надеемся, что Год театра не закончится 2019-м годом. Мы и 2020-й год проведем на таком же хорошем уровне. Желаю вам больше любящих и замечательных зрителей», — сказал Иван Моторин,обращаясь к театральным деятелям.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев отметил, что благодаря поддержке Главы Чувашии, Правительства республики, а также реализации национального проекта «Культура» особое внимание в Год театра было уделено ремонту и реставрации зданий театров, укреплению их материально-технической базы.

Новая прописка появилась у Чувашского государственного экспериментального театра драмы (мим-театр), который разместится в здании бывшего кинотеатра «Атал» в Новочебоксарске.

В завершение официальной части за вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную и добросовестную работу деятелям культуры республики были вручены награды.

Праздник продолжился концертной программой «Золотые хиты мюзиклов», которую подготовили артисты Чувашской государственной филармонии.

Напомним, что яркими событиями Года театра в Чувашии стали XXIII Международный балетный фестиваль, Международный фестиваль оперетты, Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», V Международный особенный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», XXIX Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Впервые проведен Чебоксарский театральный форум, в рамках которого состоялись Всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атӑл юмахӗ» (Волжская сказка) и Международная лаборатория детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далеко».

Для самодеятельных коллективов организованы республиканский фестиваль любительских театров «Всегда театр», республиканский фестиваль самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена». Кроме этого был проведен целый ряд культурно-просветительных акций для детей и молодежи.

Чувашия активно включилась в проведение всероссийских акций, организованных Министерством культуры Российской Федерации. Республика приняла участие и в крупном проекте – фестивале Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». В проекте, инициированном полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, участвовало 7 тысяч юных актеров. За звание лучшего школьного и студенческого театра Приволжского федерального округа боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек. Самое большое количество наград завоевали представители Чувашской Республики.

Всего в течение 2019 года в регионе провели более 8,3 тыс. мероприятий, было показано более 2 тысяч спектаклей, в творческой копилке коллективов появилось 37 новых и восстановленных постановок. Более 334 тыс. человек по всей республики стали участниками театрального года.

Творческие коллективы Чувашии с гастролями побывали в самых разных регионах страны. Концерты и спектакли чувашских артистов смогли посмотреть жители Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Тюменской, Самарской, Ульяновской, Астраханской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, города Москва.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.