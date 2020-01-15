Бассейн открыт для посетителей

Сегодня, 15 января, после двухмесячного перерыва, связанного с проведением ремонтных работ, бассейн ФОКа «Олимп» снова открыл свои двери для посетителей.

Как было отмечено директором ФОКа Валерием Бреховым, необходимость проведения работ назрела уже давно. Из-за агрессивной среды в процессе эксплуатации бассейна слой противопожарной укрывной краски себя исчерпал, а на 2019 год противопожарной службой было сделано предписание на исправление ситуации.

На проведение работ было направлено более 2 млн 600 тысяч рублей, из них свыше 2 млн рублей выделено из республиканского бюджета (на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры) и более 600 тыс. рублей — из бюджета города (на условиях софинансирования).

Т. Александрова.