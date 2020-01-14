С 2020 года – увеличение материнского капитала и ежемесячных выплат

С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала (МСК) проиндексирован и составляет 466 617 рублей. Также на 3% проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, если семья использовала капитал частично.

Помимо этого, с нового года ежемесячная выплата из материнского капитала на второго ребенка в Чувашской Республике увеличилась на 611 руб. и составляет 9 541 рубль. Выросла и сумма среднедушевого дохода семьи для получения выплаты с 1,5-кратного до 2-кратного прожиточного минимума. Право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала возникает при ежемесячном доходе менее 20 268 рублей на одного члена семьи. Наряду с этим продлен период получения выплаты до достижения ребенком 3-летнего возраста при условии ежегодного подтверждения уровня доходов семьи.

Например, в семье из 3 человек, проживающей в Чувашии, в декабре 2019 года родился 2-й ребенок.

В 2019 году жена заработала 300 тысяч рублей (зарплата – 25 тыс. рублей в месяц), а муж – 420 тысяч рублей (зарплата – 35 тысяч рублей в месяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2019 году 720 000 рублей. Доход семьи делится на 12 месяцев и на 4 человека: 720 000 / 12 / 4 = 15 000 руб. на одного человека в месяц. Это и есть среднедушевой доход семьи.

Поскольку в 2019 году доход на члена семьи менее 20 268 рублей, семье положена ежемесячная выплата из средств материнского капитала в размере 9 541 рубля.

С заявлением о назначении выплаты можно обратиться следующим способом:

— через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР,

— лично или через представителя в клиентские службы Пенсионного фонда,

— через многофункциональный центр предоставления госуслуг,

— с использованием Единого портала госуслуг.

Ежемесячная выплата производится до исполнения ребёнком одного года. Затем по желанию мама может ежегодно подавать заявление на назначение ежемесячной выплаты. При необходимости возможно приостановить получение средств.

В Чувашской Республике на сегодня 1010 семей, воспитывающих детей, обратились за ежемесячной выплатой, всего на эти цели направлено более 70 млн рублей.

Первоисточник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике – Чувашии