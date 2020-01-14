Стартовал конкурс на выбор талисмана будущей переписи населения

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом события общероссийского масштаба? События, которое проводится раз в десять лет. События, которое в нынешнем году пройдет в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», — говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз —60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по московскому времени). В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определенное число баллов самым достойным работам. После подсчета баллов будет определен победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru.