Новые спортивные победы шумерлинских боксеров

В дни зимних школьных каникул в универсальном спортзале Цивильской ДЮСШ «Асамат» состоялись XXI Всероссийский турнир по боксу «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» памяти ветеранов войн Станислава Полещука и Николая Фомина на призы Героя России Евгения Борисова и Первенство Чувашской Республики среди юниоров 2002 — 2003 г.р., посвященные 75-летию Великой Победы и 90-летию ВДВ России. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской и Ульяновской областей.

На церемонии открытия соревнований участников и зрителей тепло приветствовали глава администрации Цивильского района Игорь Николаев, Герой России Евгений Борисов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Елена Николаева, заслуженные мастера спорта СССР Валерий Лаптев и Валерий Львов, доктор военных наук, профессор Иван Николаев, ветераны боевых действий, депутаты районного и городского Собрания депутатов.

В обоих соревнованиях приняли участие шумерлинские боксеры. Наибольших успехов достиг Александр Медведев, ставший победителем первенства и вошедший в состав сборной команды республики для участия в первенстве Приволжского федерального округа в весовой категории до 91 кг.

Победителем республиканского турнира стал Данил Маженский в весовой категории до 60 кг. В весовой категории 32 кг 2-е место занял Дмитрий Аксиньин. Артем Тарасов и Никита Маженский в своих весовых категориях заняли 3-е место.

Ранее в Чебоксарах прошел чемпионат Чувашской Республики по боксу, и во взрослом турнире мы не остались без медалей — 2 место занял Виталий Артамонов, в очередной раз подтвердив норматив Кандидата мастера спорта. И дополнительно к заслуженной медали ему был вручен приз в номинации «За волю к победе».

