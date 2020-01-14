Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Шумерля подвела итоги

14 января под председательством министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой, заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Шумерля, где были подведены итоги совместной работы всех служб и звеньев данной системы за минувший год, а также поставлены задачи на 2020 год.

В работе комиссии приняли участие руководители предприятий, организаций и учреждений, пожарного надзора, МЧС, начальники территориальных отделов.

Выступая с основным докладом, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Алексей Кочнев отметил, что в 2019 году основные направления деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в городе Шумерля были сосредоточены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, оперативное реагирование и ликвидацию последствий в кратчайшие сроки любых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, энергетики, транспортной инфраструктуры. В истекшем году органы управления и силы городского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций реагировали на более чем 200 оперативных событий и происшествий.

Наиболее значимым по масштабам было реагирование на ликвидацию возгораний на полигоне ТКО МУП «Коммунальник» 31 мая — 1 июня. Благодаря своевременными и грамотными действиям органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС в кротчайшие сроки было локализовано и ликвидировано возгорание на городском полигоне отходов. Благодаря организованному взаимодействию работников МУП «Коммунальник» с 23 пожарно-спасательной частью, взаимодействию с добровольными пожарными командами ДПК АО «Комбинат автомобильных фургонов» и АО «ШЗСА» удалось ликвидировать загорание мусора в течение 2 суток.

Не совсем благоприятная ситуация по пожарам. Это еще связано и с тем, что произошли изменения в системе учета пожаров: в настоящее время учитываются все загорания, независимо от причиненного ущерба. К сожалению, в 2019 году произошел значительный рост пожаров – 44 пожара. В сравнении с 2018 годом количество пожаров увеличилось почти в 2 раза (в 2018 году произошел 21 пожар). Увеличилось число погибших: в 2018 году гибели людей в результате пожара не было, в 2019 году погибли 5 человек, из них 3 человека по причине курения в жилых помещениях. Произошло снижение числа людей, получивших различные травмы на пожарах: в 2018 г. – 3 человека в 2019 – 1 человек. Основными причинами их возникновения послужил человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем (большая часть – курение), нарушение правил эксплуатации печного отопления и электроприборов.

Значительную роль в системе антикризисного управления занимают ЕДДС муниципальных образований, как органы повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне. На сегодняшний день ЕДДС города Шумерля практически соответствует предъявляемым требованиям. Проводится работа по обеспечению и комплектованию ЕДДС необходимыми средствами связи и оповещения, для организации качественного несения дежурства и выполнения задач по предназначению.

На территории города действует муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города» В 2019 году на реализацию мероприятий данной программы было выделено 9673 тыс. рублей.

Одним из набирающих актуальность аспектов является создание аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». В настоящее время на территории города развивается только один сегмент АПК «Безопасный город» — видеонаблюдения. В прошедшем году был заменен ряд уже устаревших видеокамер, установленных в общественных местах.

Одним из значимых событий в 2019 году стало проведение в сентябре командно-штабной тренировки с городскими службами и нештатными формированиями ГО. По итогам проведенной тренировки городское звено ТП РСЧС было оценено на «удовлетворительно».

Что касается вопросов обеспечения безопасности людей на водных объектах, то обстановка остается стабильной — гибели людей на водных объектах не допущено.

В заключение выступления докладчик отметил, что основные усилия городского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году будут направлены на: подготовку к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2020 года; организацию контроля за завершением зимнего отопительного сезона 2019 — 2020 годов и подготовкой к 2020 — 2021 зимнему периоду; реализацию основных приоритетных направлений деятельности РСЧС; повышение эффективности организации деятельности органов повседневного управления всех уровней.

Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров привел основные показатели по Чувашии, отметив, что республика занимает неплохое место в общем рейтинге в ПФО. Однако, относительно Шумерли, ряд показателей значительно хуже предыдущих, в частности, это касается увеличения числа произошедших пожаров и гибели в них людей.

Подводя итог заседания, министр отметил слаженную работу всех служб в 2019 году и подчеркнул, что только комплекс общих мер по обеспечению безопасности, включая контрольно-надзорные мероприятия и профилактическую работу с населением, помогут сохранить стабильную обстановку.

В завершении заседания были вручены ведомственные и местные награды, отмечены городские службы.

Источник: cap.ru.