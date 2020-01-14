В Шумерлинском районе готовятся к празднику Крещение Господне

19 января православные христиане празднуют один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне. Жители Шумерлинского района традиционно в ночь с 18 на 19 января соберутся возле купелей, чтобы окунуться в живительные воды.

В этом году на территории района будет организовано семь мест для купания: в д. Кабаново, в д. Чувашские Алгаши, д. Пояндайкино, д. Бреняши, д. Егоркино (Магаринское с/п), п. Красный Октябрь, д. Пюкрей.

Все места купания будут оборудованы для максимального комфорта купающихся, подготовлены подъездные пути, установлены палатки для переодевания, организованно освещение мест купания и горячий чай.

Одна из основных задач – обеспечить безопасность купающихся. В связи с этим на всех местах, где будет организовано купание, будут дежурить сотрудники полиции, а также медицинские работники.

Сведения

по местам, организованным для купания в Крещение Господня 19 января 2020 года