В Шумерлинском районе готовятся к празднику Крещение Господне

19 января православные христиане празднуют один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне. Жители Шумерлинского района традиционно в ночь с 18 на 19 января соберутся возле купелей, чтобы окунуться в живительные воды.
В этом году на территории района будет организовано семь мест для купания: в д. Кабаново, в д. Чувашские Алгаши, д. Пояндайкино, д. Бреняши, д. Егоркино (Магаринское с/п), п. Красный Октябрь, д. Пюкрей.
Все места купания будут оборудованы для максимального комфорта купающихся, подготовлены подъездные пути, установлены палатки для переодевания, организованно освещение мест купания и горячий чай.
Одна из основных задач – обеспечить безопасность купающихся. В связи с этим на всех местах, где будет организовано купание, будут дежурить сотрудники полиции, а также медицинские работники.
Сведения
по местам, организованным для купания в Крещение Господня 19 января 2020 года
|№ п/п
|Муниципальное образование
|Адрес, место расположения купели
|Ответственный (должность, звание, Ф.И.О., контактный телефон)
|Ожидаемая посещаемость чел.
|Силы и средства, чел/ техника
|Общее администрации с/п и волонтеры
|Медики
|Спасатели
|1
|Больше-Алгашинское сельское поселение
|д. Кабаново,ул. Набарежная,д20 пруд
|Глава администрации Больше-Алгашинского сельского поселения Медведев М.Н.889278587200
|15
|3/1
|1/0
|0
|1
|Русско-Алгашинское сельское поселение
|д. Чувашские Алгаши,Ул. Советская- пруд
|Глава администрации Русско-Алгашинского сельского поселения Спиридонов В.Н.89278515722
|15
|3/1
|1/0
|0
|3
|Егоркинскоесельское поселение
|д. Пояндайкино, ГТС (плотина)
|Глава администрации Егоркинского с.п. Маласкин В.В. 89196794908
|15
|3/1
|1/0
|0
|4
|Торханское сельское поселение
|д. Бреняши- пруд
|Глава администрации Торханского с.п.Сергеева А.В.88353660417
|20
|3/1
|1/0
|0
|5
|Магаринское сельское поселение
|на пруду в деревне Егоркино
|Глава администрации Магаринского с.п.Егорова Л.Д.89050273738
|20
|3/1
|1/0
|0
|6
|Краснооктябрьское сельское поселение
|п. Красный Октябрь - плотина
|Глава администрации Краснооктябрьского с.п.Лазарева Т.В.89373846813
|15
|3/1
|1/0
|0
|7
|Юманайское с/пХодарское с/п
|д. Пюкрей-плотина
|Главы поселенийЯковлев Олег Петрович89613465069
|50
|4/3
|1/0
|1/1
|Итого
|—
|—
|150
|22/9
|7
|1
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