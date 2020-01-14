14 Янв

В Шумерлинском районе готовятся к празднику Крещение Господне

19 января православные христиане празднуют один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне. Жители Шумерлинского  района традиционно в ночь с 18 на 19 января соберутся возле купелей, чтобы окунуться в живительные воды.

В этом году на территории района будет организовано семь мест для купания: в  д. Кабаново, в д. Чувашские Алгаши,  д. Пояндайкино, д. Бреняши, д. Егоркино  (Магаринское с/п), п. Красный Октябрь, д. Пюкрей.

Все места купания будут оборудованы для максимального комфорта купающихся, подготовлены  подъездные пути, установлены  палатки для переодевания, организованно освещение мест купания и горячий чай. 

Одна из основных задач – обеспечить безопасность купающихся. В связи с этим на всех местах, где будет организовано купание, будут дежурить сотрудники  полиции, а также медицинские работники.  

Сведения

по местам, организованным для  купания в Крещение Господня  19 января 2020 года


№ п/п Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Ответственный (должность, звание, Ф.И.О., контактный телефон) Ожидаемая посещаемость чел. Силы и средства, чел/ техника
Общее администрации с/п и волонтеры Медики Спасатели
1 Больше-Алгашинское сельское поселение д. Кабаново,ул. Набарежная,д20 пруд Глава администрации Больше-Алгашинского сельского поселения Медведев М.Н.889278587200 15 3/1 1/0 0
1 Русско-Алгашинское сельское поселение д. Чувашские Алгаши,Ул. Советская- пруд Глава администрации Русско-Алгашинского сельского поселения Спиридонов В.Н.89278515722 15 3/1 1/0 0
3 Егоркинскоесельское поселение д. Пояндайкино, ГТС  (плотина)  Глава администрации Егоркинского с.п. Маласкин  В.В. 89196794908 15 3/1 1/0 0
4 Торханское сельское поселение д. Бреняши- пруд Глава администрации Торханского с.п.Сергеева  А.В.88353660417 20 3/1 1/0 0
5 Магаринское сельское поселение на пруду в деревне Егоркино Глава администрации Магаринского с.п.Егорова Л.Д.89050273738 20 3/1 1/0 0
6 Краснооктябрьское сельское поселение п. Красный Октябрь - плотина Глава администрации Краснооктябрьского с.п.Лазарева Т.В.89373846813 15 3/1 1/0 0
7 Юманайское с/пХодарское с/п д. Пюкрей-плотина Главы поселенийЯковлев Олег Петрович89613465069 50 4/3 1/0 1/1
  Итого —  150 22/9 7 1

Автор записи: anna

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