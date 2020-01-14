В Чувашии собираются принять закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним

В Чувашии подготовлен проект Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики».

Настоящий проект разработан прокуратурой республики по результатам анализа оперативной обстановки, который показывает, что в последнее время получило распространение употребление несовершеннолетними бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина и (или) его производные.

Так, в силу статьи 6 Технического регламента на табачную продукцию содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 1,0 мг/сиг. В то время как в одной порции бестабачного «снюса» содержится 10-20 мг никотина.

В технологии приготовления указанных смесей не используется табак, соответственно, антитабачное регулирование не затрагивает этот вопрос. Изделие выполнено на основе смеси растительных волокон (трав) и иных веществ, пропитанных никотином.

Никотин – чрезвычайно сильный яд.

В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость.

В отношении бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина федеральным законодательством в настоящее время запрет не установлен, что способствует свободному распространению данной продукции.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» субъект Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов.

По словам главного нарколога Минздрава Чувашии Ирины Булыгиной, данный законопроект весьма своевременный и актуальный, так как в последнее время зафиксирован рост отравлений от снюсов, подавляющее количество которых приходится на несовершеннолетних.

«Данный вид бестабачных изделий подросток может свободно купить как через сеть Интернет, так и в магазине. Из-за большой дозы никотина зависимость может наступить уже после первого или второго употребления, причем большая доза никотина влечет за собой и отравления.

К сожалению, определить, что ребенок уже имеет зависимость от снюс непросто, ведь у него нет специфического запаха табака и внешне зависимость ничем не выдает себя. Принятие данного законопроекта позволит в оперативном режиме решить проблему потребления молодежью снюсов, тем самым мы сможем сберечь здоровье и жизни нашего подрастающего поколения», — подчеркнула Ирина Булыгина.

Первоисточник: БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии.