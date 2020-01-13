В этот знаменательный день принято поздравлять всех тех, кто так или иначе вовлечен в печатное дело: журналистов, полиграфистов, распространителей печатной продукции, издателей, ветеранов отрасли.

История праздника берет свое начало в далеком 1703 году, когда по по указу Петра I в Москве вышла в свет первая русская газета «Ведомости». Это случилось 13 января. Тираж первого номера издания составлял одну тысячу экземпляров, состоял из четырех небольших страничек по 27 строк каждая и готовился под строгим контролем самого императора.

Первая подписка на периодические издания начала осуществляться с 1 января 1870 года. Тогда император Александр II позволил «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания – как русские, так и иностранные». К 1914 году в России выходило уже свыше трех тысяч газет.

После Октябрьской революции 1917 года появился День советской печати. Его отмечали 5 мая – в день выхода первого номера газеты «Правда». Вернуться к исторически верной дате празднования Дня российской печати было решено лишь в 1991 году.

В 2000 году руководством Чувашии был утвержден День чувашской печати — представители региональной прессы отмечают его в третье воскресенье января. В этом году памятная дата выпадет на 19 января. Отметим, что по данным Управления Роскомнадзора по Чувашии, на территории республики в настоящее время зарегистрировано 88 средств массовой информации: 73 периодических печатных издания и 15 электронных СМИ.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.